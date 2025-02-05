متحدث الزمالك يكشف قرار الإدارة للرد على واقعة ارتداء عارضة أزياء لـ قميص النادي

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن رد فعل مجلس الإدارة بعد ظهور قميص القلعة البيضاء ضمن تصميمات مجموعة أزياء حملت عنوان "ذا شيل" The Shell للمصممة الألمانية ماري لودر.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن الزمالك تحرك رسميًّا ورفع دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء الألمانية ماري لودر التي استخدمت قميص القلعة البيضاء في أسبوع الموضة ببرلين للحفاظ على حقوق النادي التسويقية.

وقال أحمد سالم في تصريحات خاصة لفيتو أن مجلس الإدارة لم يتحرك رسميًّا ولم يرفع دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء كما تردد حتى الآن.

وواصل: “من الوارد بالفعل أن نقدم دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء الألمانية ولكن لم يأخذ المجلس قرارًا حتى الآن وستتم دراسة الأمر”.

وتصدر تيشرت نادي الزمالك، تريند الفيس بوك، وذلك بعد ظهوره ضمن تصميمات مجموعة أزياء حملت عنوان "ذا شيل" The Shell للمصممة الألمانية مارى لودر، في عرضها بأسبوع الموضة ببرلين لخريف وشتاء 2025.

وظهرت إحدى العارضات مرتدية تيشيرت يحمل شعار نادي الزمالك ولونه المميز الأبيض بخطين باللون الأحمر، بكمين وتصميم ممزق من أسفل الإبطين.



وتفاعل الكثير من محبي الزمالك، مع هذه الصورة، لعرضها في أكبر معارض الأزياء في برلين، بينما شكك آخرون في هذه الصورة، مؤكدين أنها لم تكن صورة حقيقة.

وأثارت مجموعة الأزياء الجدل خلال أسبوع الموضة ببرلين، وذلك بسبب أحد التصميمات التي حملت عبارة بالإنجليزية تقول "الرجال عادوا وبقوة"، فوفقًا لموقع "Dazed digital" سار عارض أزياء ضخم البنية، مفتول العضلات، بنظرة حادة وواثقة على المدرج مرتديًا هذا "التي شيرت" الضيق الأبيض، ما أثار موجة من التفاعل بين الحضور وضجة على منصة العرض.

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