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رياضة

الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والشباب وموقف محمد شريف

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

أعلنا المديران الفنيان لفريقي الشباب ونظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه المهاجم الدولي المصري محمد شريف، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد محمد شريف على دكة بدلاء الخليج في مباراة اليوم أمام الشباب.

تشكيل الخليج أمام الشباب 

تشكيل الشباب امام الخليج 

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 29 نقطة، جمعها من 9 انتصارات وتعادلين و7 هزائم، حيث سجل الفريق 26 هدفًا واستقبل 21.

 

في المقابل، يبحث الخليج الذي يحتل المركز الثامن، عن تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل التمسك بأمل احتلال المركز الرابع على أقل تقدير، والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

ويمتلك الخليج 27 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم، حيث سجل الفريق 25 هدفًا واستقبل 24 آخرين.

فاز الشباب في 6 مباريات، بينما انتصر الخليج في مباراتين، وتعادلا 3 مرات في مجموع 11 مواجهة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الخليج في آخر مباراتين خارج أرضه أمام أندية الرياض فوز 1، تعادل 1.

 ولم يسبق له أن خاض سلسلة أطول دون هزيمة في مثل هذه المواجهات سوى مرة واحدة (3 مباريات – فوز 1، تعادل 2)، وكان أحد هذه التعادلات ضد الشباب في فبراير 2017.

ويمتلك  الشباب حاليًا أطول سلسلة مباريات دون هزيمة عند اللعب يوم الخميس (5 مباريات – فوز 4، تعادل 1.

 

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