وعد ترامبلفور.. وحقيقة البلطجي الأمريكي!

"وهذا بلطجي جديد لا يملك ما يتحدث عنه، يعطي وعدا للقديم نفسه الذي لا يستحق ومنح وعدا سابقا".. كان محقا جمال عبد الناصر بهذا الوصف لوعد بلفور الذي وصف أيضا بالمشئوم وهو ما ينطبق علي الحال اليوم!



والمشهد للخائفين والمرتعشين والمتوجسين كالتالي: كان ترامب في 2017 يحشد العالم لينقل سفاراته من تل أبيب إلي القدس.. كان معه جيرانه كندا والمكسيك أو علي الأقل لم تشهد علاقاته معهما أي توتر.. وكانت معه أوروبا وحلف الناتو وعدد آخر كبير من الدول، ومع ذلك ورغم توعده لمن سيخالف تعليماته بالويل والثبور وعظائم الأمور كما يقولون إلي حد طلبه قائمة بالدول التي ستقف ضد ذلك.. ومع ذلك رفضت القرار ١٢٨ دولة حتة واحدة! وامتنعت عن التصويت ٣٥ دولة! ووافقت عليه ٩ دول فقط!



اليوم خسر ترامب بشكل مباشر الحلفاء والجيران.. أوروبا التي تعيد حساباتها وكندا والمكسيك وكولومبيا وبنما، وهو أصلا له خلافات عميقة مع دول جنوب أمريكية أخرى أولهما فنزويلا وكوبا وغيرهما وقبل كل ذلك هو ضد الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وعدد كبير آخر من الدول له موقف واضح وثابت وجذري من عدد من القضايا مثل جنوب أفريقيا من فلسطين واليابان وكوريا من مقابل الحماية التي تصل إلي حدود الابتزاز الصريح!



الصورة ليست كما يتخيل البعض.. على ترامب أن يتحدث كما يشاء.. في بلادنا يقولون "الكلام ليس عليه جمرك".. وعلى الآخرين أن يفعلوا ما تمليه عليهم ضمائرهم وكرامتهم الوطنية! وسيفعلون !

وللحديث بقية في مقال قادم. ليس بالضرورة المقال القادم!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.