توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

عقدت اليوم، لجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية في رابطة المدن والبلديات لدول البريكس، اجتماعها الأول في مدينة كازان عاصمة تتارستان، وذلك علي هامش منتدي كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة أكثر من 20 دولة من بينهم مصر.

لجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية

وأكد المشاركون في الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية في رابطة مدن وبلديات دول البريكس (المشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، الرابطة)، بأنهم يسترشدوا بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل والرغبة في التنمية المستدامة لمدننا ونؤمن أنه في سياق التنمية الحضرية السريعة، هناك حاجة متزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التخطيط الحضري والهندسة المعمارية وإنشاء آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المدن.

وأضاف بيان اللجنه، أنه في سياق التطور الحضري السريع، هناك حاجة متزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التخطيط الحضري والهندسة المعمارية وإنشاء آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المدن.

وأوصت اللجنة بتحديد المهام الرئيسية للجنة وهي تبادل أفضل الممارسات في مجال التخطيط الحضري والهندسة المعمارية وتطوير التعاون وتعزيز التطوير المهني للمهندسين المعماريين من خلال تشجيع برامج التدريب والتبادل التعليمي. ومشاركة المهندسين المعماريين من دول مجموعة البريكس ولأفضل الممارسات في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

وأكد البيان العمل مع المؤسسات التعليمية للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، وشروط القبول، وبرامج التبادل والتدريب؛ وإنشاء معلومات عن المسابقات المعمارية التي تنظمها المدن المشاركة في الجمعية؛ وتنظيم مشاركة ممثلي الدول المشاركة في لجنة تحكيم المسابقات المعمارية والانعقاد السنوي للمنتدى المعماري والإنشائي "كازانيش" كمنصة أخرى لتبادل الأفكار وعرض المشاريع ومناقشة القضايا.

وعن التحديات في مجال الهندسة المعمارية؛ أشار البيان إلى تنظيم أقسام موضوعية مخصصة لقضايا التنمية الحضرية والهندسة المعمارية في إطار منتديات المؤتمرات التي تقام في المدن الأعضاء في الجمعية؛ ونشر المعلومات حول المسابقات المعمارية الدولية التي تقام في الدول الأعضاء والمدن الأعضاء في الجمعية، وذلك من خلال نشر المعلومات عنها على موقع الجمعية الإلكتروني وإرسال المعلومات إلى المكاتب المعمارية.

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