الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس، لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار واستعراض جدول أعمال المرحلة الثانية.

 

التأكيد على تنفيذ التوصيات

 وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تنفيذ التوصيات التي أسفر عنها الحوار الوطني، مؤكدًا أن هناك تكليفات واضحة لجميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل داخل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 

التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء

 وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمناء لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذها. كما أكد أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الأداء الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين.

 

المرحلة الثانية من الحوار الوطني
من جانبه، استعرض ضياء رشوان جدول أعمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، مع استمرار الجلسات النقاشية التي تجمع مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. وأوضح أن هناك توافقًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

 

متابعة مخرجات اللقاء السابق
يأتي هذا اللقاء استكمالًا للاجتماع السابق الذي عقده رئيس الوزراء مع مجلس الأمناء في 25 فبراير 2024، والذي شهد التأكيد على تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى مشاركة الوزراء المعنيين في الجلسات المقبلة لضمان تفاعل الحكومة مع القضايا المطروحة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في دعم الحوار الوطني كآلية فاعلة لتعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة التوصيات إلى سياسات وبرامج تنفيذية ملموسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الحوار الوطني امناء الحوار الوطنى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اليوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

مواد متعلقة

مدبولي يراجع مع وزيري المالية والبترول مستجدات سداد مستحقات الشركاء الأجانب

قفزة جديدة في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

مدبولي يلزم المشروعات السياحية في الساحل الشمالي الغربي بهذا الشرط

تقرير حكومي: 15.78 مليون سائح زاروا مصر خلال 2024

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميين" لتأهيل الشباب المصري في قطاع التكنولوجيا

استعدادات حكومية لشهر رمضان، تأمين السلع وزيادة الأجور في الطريق

لا تدفع أكثر من اللازم، خطوات بسيطة لتقليل استهلاك الكهرباء
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

جلسة تقرب نجم الزمالك من الرحيل، اعرف التفاصيل

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

منوعات

المزيد

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بتخطِّي الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية