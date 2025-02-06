رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس، لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار واستعراض جدول أعمال المرحلة الثانية.

التأكيد على تنفيذ التوصيات

وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تنفيذ التوصيات التي أسفر عنها الحوار الوطني، مؤكدًا أن هناك تكليفات واضحة لجميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل داخل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء

وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمناء لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذها. كما أكد أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الأداء الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين.

المرحلة الثانية من الحوار الوطني

من جانبه، استعرض ضياء رشوان جدول أعمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، مع استمرار الجلسات النقاشية التي تجمع مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. وأوضح أن هناك توافقًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

متابعة مخرجات اللقاء السابق

يأتي هذا اللقاء استكمالًا للاجتماع السابق الذي عقده رئيس الوزراء مع مجلس الأمناء في 25 فبراير 2024، والذي شهد التأكيد على تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى مشاركة الوزراء المعنيين في الجلسات المقبلة لضمان تفاعل الحكومة مع القضايا المطروحة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في دعم الحوار الوطني كآلية فاعلة لتعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة التوصيات إلى سياسات وبرامج تنفيذية ملموسة.

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