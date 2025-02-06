الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

استقر نادي الزمالك على تجديد عقد اللاعب حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسم أو موسمين قادمين، خاصة وأن تعاقده الحالي مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لمستوى اللاعب وأدائه مع الفريق في المواسم الماضية، بالإضافة إلى أهمية تجديد عقده في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها النادي.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة بين إدارة الزمالك واللاعب خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من ملف صفقات الانتقالات وتجديد عقود اللاعبين الأساسيين.

وستشهد الجلسة مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتجديد عقد المثلوثي، في الوقت الذي يسعى فيه النادي للحفاظ على استقرار الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة المثلوثي سيعود في شهر أكتوبر المقبل بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة، ورغم غيابه عن المباريات لفترة، فإن إدارة الزمالك ترى أن تجديد عقده هو خطوة ضرورية لحماية مستقبله الرياضي، تقديرًا لما قدمه للفريق في فترات سابقة من مشاركاته المميزة.

وفي ظل اقتراب المثلوثي من سن الـ 32 عامًا، يسعى الزمالك إلى تأمين مستقبله بشكل جيد، حيث سيتاح له الوقت للعودة إلى مستواه الفني والبدني بعد التعافي الكامل من الإصابة إضافة إلى ذلك، سيحافظ الزمالك على توازن الفريق، ويسعى للاستفادة من خبرات المثلوثي في المرحلة القادمة، مع استعدادات الفريق للمنافسات المحلية والدولية.

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