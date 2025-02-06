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محافظات

رفع شجرة سقطت بوسط الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت منطقة الحضرة القبلية وسط محافظة الإسكندرية سقوط شجرة أمام أحد مكاتب الصحة بالمنطقة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة تزامنا مع نوة أمشير.

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 وكان الأجهزة التنفيذية بحى وسط قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط شجرة بالطريق العام وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة منذ أمس،  ووجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي إدارة الحدائق برفع شجرة سقطت بفعل الرياح الشديدة، أمام مكتب صحة الحضرة القبلية، حيث تم التقطيع والرفع بمعرفة فرقة الأشجار بالحي.

 

 كما تم توجيه الإدارة في سياق متصل باستكمال أعمال رفع كفاءة حديقة الإيطالي، حيث تم اليوم تقليم 10 أشجار، بالاضافة الي استكمال العمل بحديقة الشلالات البحرية من تقليم للأشجار والنظافة وعمل الحديات.

ويأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء  للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية بحدائق الثغر.

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الدكتور مصطفى العرابي بحي وسط الاحوال الجوية منطقه الحضرة

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