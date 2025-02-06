سيدة الأقمار السوداء، حكاية ناهد يسري من الإغراء إلى زيارة البيت الحرام 36 مرة

تحتفل الفنانة ناهد يسري اليوم بعيد ميلادها الـ 76، والتي اشتهرت بأدوار الإغراء التي كانت تتميز به، لتصبح حالة خاصة في تاريخ السينما، خاصةً أنها أجرأ من قدم الإغراء من بين كل الممثلات.

بدأت ناهد يسري مشوارها الفني في فترة الستينيات في مرحلة المراهقة ولم تتخطَ من العمر الـ 19 عاما، ليكون أول ظهور لها في فيلم “مهمة صحفية” عام 1965م.

شاركت في العديد من الأدوار الصغيرة، حتى لمع اسمها في عام 1970م أمام الفنان يحيى شاهين ومريم فخر الدين في فيلم “الأضواء”، والذي سافرت بعده للبنان وتقدم العديد من الأفلام المصرية اللبنانية التي اعتمدت على المشاهد الجريئة والإغراء.

منع عرض سيدة الأقمار السوداء وتصنيفه للكبار فقط

وقدمت ناهد يسري في عام 1972م واحد من أهم أشهر أعمالها وأول بطولة مطلقة لها، وهو الفيلم المصري اللبناني “سيدة الأقمار السوداء” مع دانجوان السينما حسين فهمي وعادل أدهم.

ومنع عرض فيلم “سيدة الأقمار السوداء” في دور العرض السينمائي بمصر، وذلك لاعتراض الرقابة عليه لما يحتويه من مشاهد جنسية لا تتناسب مع طبيعة المجتمع، وتم تهريبه في شرائط فيديو كاسيت، وأطلق على شاشات دور السينما اللبنانية في مايو 1972م.

وتم حصر مشاهدة الفيلم للكبار فقط، ما زاد من رواجه التجاري ولم يمنع قرار المراقبة من تسلل المراهقين إلى دور العرض لمتابعة ناهد يسري، ومشاهدها الجريئة.

الاعتزال والتفرغ للأسرة والتعبد

قررت سيدة الأقمار السوداء اعتزال الفن في عام 1974، وذلك بعد تعرضها لحادث سيارة في بيروت توفى على إثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، ولكن بعد فترة شجعها زوجها على العودة للفن مرة أخرى، لتنتج في أوائل الثمانينيات أدوار بعيدة عن الإغراء، مثل أفلام “البرنس”، و"لو بعد حين"، وغيرها.

وكان آخر أفلامها “اختفاء زوجة” لتقرر بعده اعتزال الفن وارتداء الحجاب عام 1990م، لتؤكد آخر حواراتها مع أحد الصحف، أن سر اختفائها يعود إلى تكريسها الباقى من حياتها لخدمة ابنتها وزوجها على الرغم من أنه لم يطلب منها الاعتزال وتركها بمحض إرادتها حتى فى ارتداء الحجاب فكان بقناعتها، مشيرة إلى أنها منذ وقتها وهي ترفض حتى التصوير مع أى رجل حتى فى المناسبات الاجتماعية.

وأكدت ناهد يسري أنها لم تكن تصدق أن هناك حجابا بالفعل حتى قرأت سورة النور، لافتة إلى أنها حجت بيت الله 7 مرات واعتمرت 29 مرة.

وبرغم تحول حياة الفنانة ناهد يسري 180 درجة إلا أنها أكدت على عدم ندمها لما قدمته في الماضي، موضحة أنها لا تفكر فيما سبق سواء فى أدوارها القديمة أو الإغراء لأنها إذا فكرت فيما قدمته زمان ستشعر بالتعب، مشيرة إلى أنها كانت تمثل أدوارا مثل أى ممثلة ولم تقدم شيئا تندم عليه ولم تسرق أو تقتل أو تسب أنبياء الله.

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