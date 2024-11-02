السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اشتباكه مع مدربه، فلومينينسي يعلن رسميا فسخ تعاقد مارسيلو (فيديو)

البرازيلي مارسيلو
البرازيلي مارسيلو

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي، رسميا فسخ تعاقد نجمه مارسيلو بالتراضي، وذلك بعد الاشتباكات التي حدثت بين اللاعب ومدربه مانو مينيزيس، خلال مباراة فلومينينسي ضد جريميو في الجولة 32 من الدوري البرازيلي.

وكان مارسيلو كان يستعد للمشاركة كبديل مع فلومينينسي أمام جريميو ويتلقى التعليمات من مدربه الذي قرر عدم إشراكه وإعادته مجددا لمقاعد البدلاء بطريقة بدت غير لائقة، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 حيث جلس مارسيلو على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

وعقب نهاية اللقاء وخلال المؤتمر الصحفي قال مينيزيس: "سمعت شيئا لم يعجبني".

وخاض مارسيلو في تجربته الثانية مع فلومينينسي 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 36 عاما حقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

وبدأ مارسيلو مسيرته في 2005 مع فلومينينسي وقضى عامين مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد ويصبح من أكثر لاعبيه تتويج بالألقاب في 15 موسما خاضها بقميص الملكي، كما خاض موسما وحيدا بقميص أولمبياكوس اليوناني قبل العودة للبرازيل مجددا.

 

مدرب فلومينينسي يشتبك مع مارسيلو بإحدى مباريات الدوري البرازيلي

اللقطة وصفها المتابعون بالمهينة لمارسيلو نجم ريال مدريد السابق، حيث شوهد مارسيلو وهو يستعد للمشاركة في الدقيقة 45 من الشوط الثاني، ولكنه دخل في محادثة قصيرة مع مدربه، ويبدو أن كلماته لم تعجب الأخير، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب.

وقال مينيزيس عن هذه الواقعة بعد المباراة:"كنت سأشرك مارسيلو لكنه قال شيئًا ما لم يعجبني، لذلك غيرت رأيي وقررت إشراك كينيدي بدلًا منه".

ولا يعيش مارسيلو البالغ من العمر 36 سنة أفضل فتراته الكروية مع فلومينينسي، وذلك بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مارسيلو فلومينينسي جريميو الدورى البرازيلى ريال مدريد

مواد متعلقة

مدرب فلومينينسي يشتبك مع مارسيلو بإحدى مباريات الدوري البرازيلي (فيديو)

نجل مارسيلو يدخل تاريخ ريال مدريد

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله

شاهد، هدف حسين الشحات في مرمى سيراميكا من أرض الملعب

منوعات

المزيد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads