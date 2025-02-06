الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نادر حمدي يكشف حقيقة تشابه أغنية "حبيبنا" مع "حبيبي يا نور العين" (فيديو)

نادر حمدي، فيتو
نادر حمدي، فيتو

حرص المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي نجم فريق “واما” على حضور حفل ألبوم أحمد سعد والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

حفل ألبوم أحمد سعد 

وقال نادر حمدي خلال وجوده في حفل نجاح الألبوم: “إنه سعيد بشكل كبير بطرح ألبوم أحمد سعد”، مشيرا إلى أن طاقم العمل قدم أغاني جيدة تليق بالجمهور.

وأكد نادر حمدي أن أغنية “حبيبنا”لا تتشابه مع لحن أغنية “حبيبي يا نور العين” للمطرب عمرو دياب، مضيفًا أن هناك تشابه في الفوارق الموسيقية فقط.

وأوضح أن فريق “واما” لم يجتمع في عمل فني جديد، بسبب انشغال الفريق طوال الوقت في أعمال خاصة به.

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