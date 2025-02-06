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اقتصاد

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث مع القنصل الفلسطيني فرص التعاون خلال الفترة المقبلة

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور وفيق أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، بحضور كل من الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الحداد، مدير مكتب القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، لمُناقشة فُرص تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين.

 

جمعية رجال أعمال اسكندرية

 وأعرب الدكتور وفيق أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين، عن تقديره لحكمة مصر والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن في دعم دولة فلسطين، مؤكدا انفتاح دولته على التعاون مع قطاع الأعمال في مصر، في العديد من المجالات.

 

 وأوضح القنصل الفلسطيني، فرص التعاون بين الجمعية وغرف التجارة الفلسطينية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، مشيدًا بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية وتطورها الدائم على الصعيدين المحلي والدولي بما يُحقِق التنمية الاقتصادية وتدعم الجهود الدبلوماسية.

من جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن الجمعية ستوفر المنح والفرص التدريبية للفلسطينيين المُقيمين في مصر من غير القادرين بمنحهم درجة الماجستير المهني، والالتحاق ببرامج التدريب الفني مما يُعزِز قُدراتهم الإنتاجية ويُكسبهم المهارات والخبرات الضرورية، داعيًا لتبادل المعلومات والخبرات في مُختلف القطاعات بما يُتيح لأعضاء الجمعية الاطلاع على الفُرص المتاحة.

ولفتَّ الدكتور محمد محرم، إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع القنصلية، واقترح زيارة وفد من أعضاء الجمعية إلى غزة للمساهمة في إعادة البناء والإعمار.

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