الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميين" لتأهيل الشباب المصري في قطاع التكنولوجيا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم "الرواد الرقميين"، تهدف إلى تأهيل 12 ألف شاب مصري سنويًّا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك بتمويل كامل من صندوق "تحيا مصر" ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتكلفة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنويًّا.

 

تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين وبرامجها

تستهدف المبادرة الشباب المصري من سن 15 إلى 32 عامًا، وتوفر لهم برامج تدريبية متخصصة تتنوع بين:

دبلوم مكثف متخصص مدته من 4 إلى 9 أشهر.
ماجستير مهني أو علمي تصل مدته إلى عامين، بالشراكة مع جامعات عالمية.

كما تشمل المبادرة منحًا دراسية كاملة، تغطي الإقامة والتدريب والتأهيل داخل المقرات المخصصة للبرنامج، بالإضافة إلى توفير تدريب عملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية لضمان توفير فرص عمل للخريجين في قطاع التكنولوجيا.

 

توجيهات الرئيس ودعم الحكومة لمبادرة الرواد الرقميين 

أكد رئيس الوزراء أن المبادرة تأتي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل التكنولوجي.

 كما وجّه الرئيس بسرعة بدء تنفيذ البرنامج خلال الربع الثاني من العام الجاري، لضمان تأهيل الشباب بأسرع وقت ممكن وتمكينهم من دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد.

 

أهمية مبادرةالرواد الرقميين وفرص العمل المستقبلية

تُعد مبادرة "الرواد الرقميين" خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي في مصر وتأهيل كوادر شابة للعمل في قطاعات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وتكنولوجيا المعلومات، وهي مجالات شهدت نموًا عالميًّا كبيرًا. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض خريجي البرامج التكنولوجية المماثلة يحصلون على رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، مما يعكس أهمية هذه التخصصات في المستقبل.

 

متى يبدأ التسجيل في مبادرة الرواد الرقميين؟

لم يُعلن حتى الآن عن موعد فتح باب التقديم للمبادرة، لكن من المتوقع أن تبدأ البرامج التدريبية قبل نهاية النصف الأول من 2025، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة وآلية التقديم خلال الأسابيع المقبلة.

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