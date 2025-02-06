فريق كرة القدم لمدارس التربية الفكرية بالدقهلية يشارك في بطولة الجمهورية

توجه فريق كرة القدم لمدارس التربية الفكرية والدمج بـ تعليم الدقهلية، للمشاركة في بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية.

البطولة تقام بـ المدينة الشبابية بالإسكندرية حتى 8 فبراير ٢٠٢٥

يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبقا لخطة الأنشطة لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وخرج الفريق للمشاركة، تحت رعاية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام ، وتحت إشراف الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة وفريق العمل بالإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.