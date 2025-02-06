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فريق كرة القدم لمدارس التربية الفكرية بالدقهلية يشارك في بطولة الجمهورية

فريق ذوي الهمم، فيتو
فريق ذوي الهمم، فيتو

 توجه فريق كرة القدم لمدارس التربية الفكرية والدمج بـ تعليم الدقهلية،  للمشاركة في بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية.

 البطولة  تقام بـ المدينة الشبابية بالإسكندرية حتى 8 فبراير ٢٠٢٥

يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبقا لخطة الأنشطة لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

 وخرج الفريق للمشاركة، تحت رعاية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام ، وتحت إشراف الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة وفريق العمل بالإدارة.

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