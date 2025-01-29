الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير "تعليم الدقهلية" يحضر الاجتماع الأول للأمانة الفنية للتعليم المزدوج

اجتماع تعليم الدقهلية،
اجتماع تعليم الدقهلية، فيتو

اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية بأعضاء الأمانة الفنية الفرعية للتعليم المزدوج بحضور الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة التعليم المزدوج بالمديرية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الموضوعات التي تناولها الاجتماع

ورحب بالحضور وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور كان من أهمها: 

- مناقشة عملية تقييم طلاب التعليم والتدريب المزدوج والتأكد من جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية.

‏- متابعة التسجيل وإرسال الحضور والغياب لطلاب التعليم والتدريب المزدوج للمدارس

-‏التنبيه على ضرورة توعية طلاب الصف الأول بخطوات السلامة والصحة المهنية قبل الالتحاق بالمنشآت التدريبية.

‏- إعداد مقترح الفرص التدريبية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من قبل الجمعيات (جمعية الدقهلية - جمعية النهضة).

‏- مناقشة تسكين طلاب الصف الأول (جدارات) داخل المنشآت التدريبية والتي ستبدأ اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني.

الاهتمام بالتعليم الفني إحدى أذرع قاطرة التنمية الصناعية 

وأكد العربي على ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفني، حيث إنه إحدى أذرع قاطرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعات الأساسية بمصر تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدريب المزدوج التعليم المزدوج التعليم الفني التنمية الصناعية الدكتور علاء عبد العزيز الفصل الدراسي الثاني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق رحب بالحضور

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات يحظر الهواتف الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

مستشفى مصر للطيران تجري عملية إصلاح انشطار بالشريان الأورطي الصدري

انتظام المرور على طريق الفيوم القاهرة بعد إزالة آثار حادث وإصابة 14 شخصا

التحقيق مع شخصين متهمين بمحاولة تهريب مبالغ مالية في المطار
ads

الأكثر قراءة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

بعد أشرف بن شرقي، هل يكتفي الأهلي بـ 4 صفقات شتوية؟

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالسوق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية