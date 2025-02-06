تشييع جنازة صالح العويل بالشرقية في غياب نجوم الفن (صور)

وفاة الفنان صالح العويل، شيع العشرات من أهالي الشرقية، اليوم الخميس، جنازة الفنان صالح العويل الذي رحل أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما، من المسجد الغربي بقرية قشا التابعة لمركز مشتول السوق، ليوارى الجثمان الثرى بمثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية تنفيذا لوصيته.

غياب نجوم الفن عن جنازة صالح العويل

وشارك في الجنازة أسرة وأقارب الفنان الراحل وسط حالة من الحزن والصدمة لرحيله بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الماضية، فيما من المقرر أن يقام العزاء ليلًا بمسقط رأسه.

تشييع جثمان الفنان صالح العويل بالشرقية تنفيذا لوصيته،فيتو

وفاة صالح العويل.. أشهر شرير في السينما المصرية

ورحل عن عالمنا أمس الفنان القدير صالح العويل والملقب بأشهر شرير بين نجوم السينما والدراما بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما.

تشييع جثمان الفنان صالح العويل بالشرقية تنفيذا لوصيته،فيتو2

وصالح العويل هو الوجه المألوف الذي طالما أضفى حضورًا خاصًّا على الشاشة، حتى وإن لم يكن في أدوار البطولة، فقد نجح الراحل بملامحه المميزة أن يسكن في وجدان الجمهور وحتى بعد الرحيل لا تزال بصمته الفنية حاضرة ومستمرة.

تشييع جثمان الفنان صالح العويل بالشرقية تنفيذا لوصيته،فيتو33

جثماان الفنان الرحل،فيتو

أبرز أعمال الفنان الراحل صالح العويل

واشتهر الفنان الراحل صالح العويل بمشاركته في كثير من الأدوار الثانوية في عشرات اﻷفلام.

ولقد بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم (اللص والكلاب)، ثم واصل مسيرته وشارك في عدد من الأفلام منها: اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو.

تشييع جثمان الفنان صالح العويل بالشرقية تنفيذا لوصيته،فيتو55

جثمان الراحل،فيتو1

كما أنه تألق كذلك في الدراما؛ حيث شارك في أكثر من مسلسل منها: الزيني بركات، ونصف ربيع الآخر، وترويض الشرسة، وسعد اليتيم، ومسلسل فارس بلا جواد، وغيرها من الأعمال الناجحة.

تشييع جثمان الفنان صالح العويل بالشرقية تنفيذا لوصيته،فيتو22

تشييع جثمان الفنان صالح العويل بالشرقية تنفيذا لوصيته،فيتو2

الأيام الأخيرة في حياة الفنان صالح العويل

وكان الفنان صالح العويل قد عانى في أيامه الأخيرة حيث تم نقله لغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، وكان يعاني من قصور في الكلى، ومياه على الرئة، كما أن عضلة القلب كانت تعمل بكفاءة 33%.

وكان الفنان الراحل يقوم بغسيل كلى مرة واحدة في الأسبوع، ولقد أثرت حالته الصحية على نطقه للكلام، وعلى تركيزه.

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