الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

للمرة الثالثة، فولهام يتعاقد مع البرازيلي ويليان

ويليان
ويليان

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، عن عودة الجناح البرازيلي ويليان من جديد في عقد يمتد حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان رسمي: بعد أن أثار إعجاب الجميع خلال فترتي 2022/23 و2023/24 في كرافن كوتاج، عاد الجناح البرازيلي إلى الفريق لفترة ثالثة، حيث انضم كلاعب حر بعد مغادرة أولمبياكوس في نهاية ديسمبر.

وسيرتدي ويليان القميص رقم 22.


فيما قال ويليان للموقع الرسمى لفولهام: "أنا سعيد جدًا بالعودة هنا"، مضيفا: “أعتقد أن هذه فرصة رائعة مرة أخرى للعب لهذا النادي، وأنا متحمس تمامًا للعب على الملعب والقيام بالأشياء بشكل جيد لهذا النادي”.

وأكمل: "أنا سعيد تمامًا، عائلتي سعيدة. نحن سعداء بالعودة، وأعتقد أننا يمكن أن نفعل أشياء جيدة حتى نهاية الموسم، لذا لا أستطيع الانتظار لبدء اللعب مع زملائي والقيام بأشياء جيدة داخل الملعب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيلي ويليان فولهام فولهام الإنجليزي نادي فولهام نادي فولهام الإنجليزي

مواد متعلقة

بعد مشاركته الأولى مع سانتوس، رد ناري من نيمار على مدرب الهلال

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام فولهام 2-1 بالدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

منوعات

المزيد

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

فرقة بلاك بينك تعلن عن جولتها العالمية خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية