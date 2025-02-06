للمرة الثالثة، فولهام يتعاقد مع البرازيلي ويليان

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، عن عودة الجناح البرازيلي ويليان من جديد في عقد يمتد حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان رسمي: بعد أن أثار إعجاب الجميع خلال فترتي 2022/23 و2023/24 في كرافن كوتاج، عاد الجناح البرازيلي إلى الفريق لفترة ثالثة، حيث انضم كلاعب حر بعد مغادرة أولمبياكوس في نهاية ديسمبر.

وسيرتدي ويليان القميص رقم 22.



فيما قال ويليان للموقع الرسمى لفولهام: "أنا سعيد جدًا بالعودة هنا"، مضيفا: “أعتقد أن هذه فرصة رائعة مرة أخرى للعب لهذا النادي، وأنا متحمس تمامًا للعب على الملعب والقيام بالأشياء بشكل جيد لهذا النادي”.

وأكمل: "أنا سعيد تمامًا، عائلتي سعيدة. نحن سعداء بالعودة، وأعتقد أننا يمكن أن نفعل أشياء جيدة حتى نهاية الموسم، لذا لا أستطيع الانتظار لبدء اللعب مع زملائي والقيام بأشياء جيدة داخل الملعب".

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