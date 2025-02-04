غدا انطلاق منتدي كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة 20 دولة من بينها مصر

تستضيف كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية غدا ٥ فبراير وعلي مدار ٣ أيام منتدي كازانيش للعمارة والبناء والذي يضم أكثر من ٢٠٠ خبير في العمارة والبناء والتخطيط العمراني من ٢٠ دولة من بينها مصر والسعودية والإمارات واليابان والصين والهند والبرازيل وإيران، ويركز المنتدي علي مناقشة السياسات والاتجاهات الحضرية في دول بريكس.

منتدى كازانيش الدولي للعمارة والبناء

وخلال المؤتمر يتم تسليط الضوء على العمارة الحيوية والتنمية الحضرية التي تركز على الإنسان والابتكار التكنولوجي في اللوحات العامة. هذه الموضوعات ذات صلة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فقد طورت كل دولة نهجًا فريدًا لها. يعزز تبادل المعرفة وتكييف الاستراتيجيات الهدف المشترك للرفاه الحضري المستدام، مع التركيز على الوعي البيئي والشمولية.

ويضم البرنامج التجاري 8 مسارات مواضيعية و85 جلسة. ستجمع الجلسات العامة الاستراتيجية رؤساء البلديات والمخططين الرئيسيين لمناقشة السياسات والاتجاهات الحضرية في دول بريكس، مع التركيز على المشاريع والابتكارات الرمزية التي غيرت المشهد الحضري على مدار السنوات الخمس الماضية. سيتناول كل مسار وجهات النظر الفريدة لكل دولة ضمن هذه الموضوعات.

مسرح غاليا سغار يمثل تحالف البريكس

وجري اختيار مبنى مسرح غالياسغار الجديد كمكان لمنتدى هذا العام. حيث سيفتح أبوابه للزوار والمندوبين الدوليين لأول مرة خلال المؤتمر.

وإنجاز مسرح غالياسغار كامل حدثًا بارزًا للمجتمع المعماري. حيث اجتذبت المسابقة الدولية لأفضل مفهوم مسرحي في عام 2022 طلبات من 537 مهندس معماري من جميع أنحاء العالم. تم إنشاء المشروع الفائز بواسطة Kengo Kuma & Associates (اليابان) بالتعاون مع Wowhaus (موسكو) وWerner Sobek AG (ألمانيا) وفريق Herman Bakulin (قازان).

ويمثل مسرح غالياسغار كامل الجديد أحد أبرز الأمثلة على التعاون المعماري بين الدول في السنوات الأخيرة. إذ يعد المشروع امتدادًا لتحالف البريكس في مواجهة التحديات العالمية.

المشاركون في المؤتمر

من بين المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم للحدث المقبل ممثلو السلطات الحكومية ورؤساء البلديات والمخططون الرئيسيون من دول بريكس. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من الجامعات الأجنبية البارزة، والمخططون الحضريون، والمهندسون المعماريون والمصممون من المكاتب الدولية، وسيتم منح الضيوف الأجانب الذين شاركوا في المناقشات هذا العام لقب “أصدقاء منتدى قازانيش” في دول بريكس مدى الحياة.

ويشارك من مصر وليد عرفة (مصر): مصمم مشروع المسجد النجمي “مسجد باصونة 2019” في مصر، الحائز على جائزة أرش ماراثون ستون 2019، وبناء 21، وجائزة الحلول الخضراء 2019، وأفاما 2020، ويسعى وليد لاستكشاف واستعادة التقاليد المعمارية للعالم الإسلامي، محاولًا إضفاء تفسير جديد عليها. في عام 2020، دخل في قائمة أفضل 50 شركة مؤثرة في الشرق الأوسط وفقًا لمجلة AD. مرشح نهائي لجائزة WAF 2021.

و من بين المشاركين بهراش باهريان (الإمارات العربية المتحدة): مصمم ومعماري دولي مشهور. مصم أول مدينة ذكية صديقة للبيئة في العالم في مصر ومشروع “ذا لوب” لشبكة الطرق الدراجية في الإمارات العربية المتحدة..

وعائشة بن بشر (الإمارات العربية المتحدة): الرئيس التنفيذي السابق لمجلس دبي المستقبلي للبلوكشين، مكتب دبي الذكية، الذي تأسس تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. مدير مشروع مؤشر المدينة الذكية العالمي في الإمارات العربية المتحدة.

ومهدي زاده فرهاد (إيران): الفائز بجائزة WAF، وهي إحدى أكثر الجوائز المرموقة في العالم في مجال العمارة والتصميم، وغالبًا ما يطلق عليها “أوسكار” العالم المعماري.

و هومن بالا زاده (إيران): أحد كبار المهندسين المعماريين في إيران، ومؤسس مجموعة هوبا للتصميم، المعروفة بنهجها الصديق للبيئة والمبتكر في مجال العمارة. الفائز بالميدالية الذهبية في جائزة A’ Design Award وRIBA International Emerging Architect 2021، والمرشح النهائي لجائزة WAF 2021.

بي درو فرنانديز (البرازيل): رئيس شركة ساو باولو أوربانيزمو، وهي شركة بلدية مكرسة للتخطيط الحضري والتنمية في ساو باولو.

أنوشا كيساركار (الهند): خبيرة في مختبر سياسات اليونسكو الشاملة، ومستشارة أول للتنمية الحضرية في مركز أبحاث أوبزرفر في الهند.

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