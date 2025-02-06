تفاصيل الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر

تشارك وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هذا العام في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر 2025 في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة إسطنبول بتركيا.

معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر

وتشارك بجناح على طراز المعابد المصرية القديمة بمساحة 120 مترا مربعا، ويضم الجناح 12 عارضا مصريا من بينهم 8 شركات سياحة وفندقان، إلى جانب شركتي طيران هما شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو.

كما يضم الجناح العديد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة لجذب الزائرين وتبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة، وعرض الأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.

الدول المشاركة في معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر

ويضم معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة.

وتتناول جلسات النقاش المصاحبة للمعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الطرق الناشئة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.

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