الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خلافات بين إياد نصار وفتحي عبد الوهاب في "ظلم المصطبة" بسبب ريهام عبد الغفور

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة

 تشهد أحداث مسلسل ظلم المصطبة خلافات وأزمات بين فتحي عبدالوهاب وإياد نصار بسبب حبهما الإثنين لريهام عبدالغفور خلال العمل.

ويبدأ حمادة كشري الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يمتلك هايبر على الطريق الزراعي في تدبير بعض المكائد لإياد نصار كى يتخلص منه.

وانتهت أسرة مسلسل ظلم المصطبة من تصوير ما يقرب من 3 حلقات من أحداث العمل، وتعمل وحدة المونتاج الخاصة بالعمل على الانتهاء منهم في الفترة الحالية.

ويواصل صناع مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل، وقرر المخرج هاني خليفة الانتهاء من جميع الحلقات التي سلمها مؤلف العمل السابق محمد رجاء لحين تولي مهمة استكمال حلقات العمل لمؤلف آخر.

وكان السيناريست محمد رجاء أعلن عن اعتذاره عن عدم استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة اياد نصار فتحي عبدالوهاب ريهام عبدالغفور أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

الانتهاء من تصوير 3 حلقات من مسلسل ظلم المصطبة

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

منوعات

المزيد

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

فرقة بلاك بينك تعلن عن جولتها العالمية خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية