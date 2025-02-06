الخميس 06 فبراير 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يستقبل وفد نظيره اليمنى للتعرف على التجربة المصرية في نظم وخدمات الدفع

زيادة وفد البنك
زيادة وفد البنك المركزي اليمني لمصر

 استقبل البنك المركزي المصري وفدا من نظيره اليمنى، يضم فريقا فنيا متخصصا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات.

 

خدمات الدفع الرقمية المصرية

واطلع الوفد اليمنى، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت، وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.

 

مجال نظم وخدمات الدفع

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.

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واتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.

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