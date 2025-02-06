استقبلت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الخميس، المرشحين للعمل بالحصة بالمنطقة وذلك لتسليمهم خطابات التوزيع على الإدارات والمعاهد التي سيعملون بها.

يأتى ذلك في إطار جهود الأزهر الشريف ومنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لسد العجز في التخصصات المختلفة ودعم العملية التعليمية.

كما بلغ عدد المرشحين 173 معلمًا ومعلمة، موزعين على خمس إدارات تعليمية، وهي: المنتزة، وشرق، ووسط، والعامرية، وغرب، وذلك في تسعة تخصصات تشمل: العلوم الشرعية، والعلوم العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والدراسات الاجتماعية، والتاريخ، والجغرافيا.

كما عقد موجهي العموم لقاءات مع المرشحين في كل تخصص، حيث تم توضيح أهم الجوانب الفنية، بدءًا من إعداد الدرس وآليات تنفيذه، وصولًا إلى عملية التقويم والمتابعة، لضمان تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب. وفي سياق متصل، التقت إدارة الشئون الإدارية بالمرشحين لتوضيح حقوقهم الوظيفية والواجبات المنوطة بهم.

يأتي هذا الحدث في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم العملية التعليمية، وتوفير كوادر تدريسية مؤهلة تسهم في تحقيق جودة التعليم داخل المعاهد الأزهرية.استقبال المرشحين للعمل بالحصة في منطقة الإسكندرية الأزهرية وتسليم خطابات التوزيع في إطار جهود الأزهر الشريف ومنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لسد العجز في التخصصات المختلفة ودعم العملية التعليمية، تم اليوم استقبال المرشحين للعمل بالحصة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك لتسليمهم خطابات التوزيع على الإدارات والمعاهد التي سيعملون بها.

بلغ عدد المرشحين 173 معلمًا ومعلمة، موزعين على خمس إدارات تعليمية، وهي: المنتزة، وشرق، ووسط، والعامرية، وغرب، وذلك في تسعة تخصصات تشمل: العلوم الشرعية، والعلوم العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والدراسات الاجتماعية، والتاريخ، والجغرافيا.

كما عقد موجهي العموم لقاءات مع المرشحين في كل تخصص، حيث تم توضيح أهم الجوانب الفنية، بدءًا من إعداد الدرس وآليات تنفيذه، وصولًا إلى عملية التقويم والمتابعة، لضمان تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب. وفي سياق متصل، التقت إدارة الشئون الإدارية بالمرشحين لتوضيح حقوقهم الوظيفية والواجبات المنوطة بهم.

يأتي هذا الحدث في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم العملية التعليمية، وتوفير كوادر تدريسية مؤهلة تسهم في تحقيق جودة التعليم داخل المعاهد الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.