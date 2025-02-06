العاصمة الإدارية تبحث استضافة مؤتمر مؤسسة فوربس العالمية، لأول مرة

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفدًا رفيع المستوى ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة فوربس العالمية والرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم بروبيرتس ووفدًا مرافقًا، حيث جرى استعراض الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستضافة المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين للمؤسسة لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة.

كان في استقبال الوفد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الشركة، حيث تم استعراض الإنجازات التي تحققت في العاصمة الإدارية ومكوناتها من مشروعات مختلفة على رأسها الحي الحكومي وحي المال والأعمال الذي استطاع جذب عدد كبير من البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية ووضح قدرات المدينة في استضافة الوفود وجذب المؤسسات المالية العالمية.

ضم وفد المؤسسة مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Forbes Global Properties " وماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "Magnom Properties " حيث جرى بحث عدد من ملفات التعاون المشترك وعلى رأسها اعتزام مؤسسة “فوربس” العالمية عقد مؤتمرها السنوي للرؤساء التنفيذيين بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي من المُقرر أن يضم مجموعة من أبرز المُستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز التحديات الاقتصادية العالمية، كما تم بحث موقف إنشاء بُرج “فوربس العالمي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا للمناقشات التي تجري مع الشركة العالمية في هذا الشأن.

وبدوره، أعرب مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة فوربس عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مُشيدًا بما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة من تطور هائل في غضون أعوام قليلة، كما أكد على أهمية التعاون بما يعود بالنفع على الجانبين خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات العالمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب المهندس ماجد مرعي خلال المناقشات عن أهمية جهود شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تنفيذ منطقة المال والاعمال من أجل تحفيز وجذب المؤسسات المالية العالمية للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفي ذات السياق أكد أن برج "فوربس العالمي" الجاري إنشاؤه باستثمارات قدرها مليار دولار أمريكي سيساهم في جذب هذه المؤسسات العالمية لإنشاء مقار رئيسية لها والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ولاشك أن هذه التدابير سيكون لها أثر عظيم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز النمو والازدهار الاقتصادي في مصر ويوفر فرص عمل للشباب.



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