الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك ضد الإسماعيلي، غياب السعيد وعودة ناصر ماهر وهذا موقف عمر جابر

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

 يغيب عبدالله السعيد، لاعب فريق الزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض والإسماعيلي المقررة غدًا في الدوري المصري، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، مما يُعد خسارة كبيرة للفريق خاصة في ظل دوره البارز في وسط الملعب وصناعة الألعاب.

في المقابل، شهدت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي عودة ناصر ماهر، لاعب الوسط، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الماضية.

 

عودة ماهر تمثل إضافة كبيرة للخط الوسط، حيث يُعتبر من أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون له دور كبير في المباراة القادمة.

ولم يحسم الجهاز الفني لفريق  الزمالك،   بقيادة كريستيان جروس  موقف اللاعب عمر جابر من المشاركة في اللقاء، حيث سيخضع لفحص طبي مساء اليوم لتحديد مدى شفائه من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، ومن ثم قرار مشاركته في المباراة.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعديل وضعهما في المسابقة، وتعويض أي تعثرات سابقة.

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