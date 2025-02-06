الكواليس الأخيرة في جلسة جروس مع لاعبي الزمالك استعدادا للقاء الإسماعيلي

عقد كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة في الدوري المصري.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة الفوز في المباراة القادمة لتصحيح الوضعية الحالية للفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، التي أثرت بشكل كبير على معنويات اللاعبين وجماهير الزمالك.

وأكد جروس للاعبين أن الفوز على الإسماعيلي سيكون خطوة هامة لاستعادة الثقة وعودة الزمالك إلى المسار الصحيح في الدوري، خصوصًا بعد الأداء غير المرضي في المباريات السابقة.

كما شدد على أهمية تحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير البيضاء التي عبرت عن استيائها بعد الخسارة الأخيرة، ويأمل في إعادة الفرح والاطمئنان إلى قلوبهم.

وفي نفس السياق، ركز جروس على ضرورة تحسين الأداء الجماعي والدفاعي، مطالبًا اللاعبين بالتركيز على تنفيذ التعليمات التكتيكية بشكل مثالي والابتعاد عن الأخطاء السهلة التي كلفت الفريق نقاطًا ثمينة في المباريات الأخيرة.

كما حرص جروس على تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في اللقاء القادم، مشيرًا إلى أن الفريق يملك الإمكانيات والقدرات التي تجعله قادرًا على العودة بقوة وتحقيق الفوز في المباريات الهامة.

الزمالك يستعد لهذه المباراة في ظل رغبة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني لتعديل وضعية الفريق في جدول الدوري، وتعويض الجماهير عن الهزائم الأخيرة، وأكد جروس أن الزمالك سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات سريعًا.

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