الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكواليس الأخيرة في جلسة جروس مع لاعبي الزمالك استعدادا للقاء الإسماعيلي

جروس
جروس

عقد كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة في الدوري المصري.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة الفوز في المباراة القادمة لتصحيح الوضعية الحالية للفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، التي أثرت بشكل كبير على معنويات اللاعبين وجماهير الزمالك.

وأكد جروس للاعبين أن الفوز على الإسماعيلي سيكون خطوة هامة لاستعادة الثقة وعودة الزمالك إلى المسار الصحيح في الدوري، خصوصًا بعد الأداء غير المرضي في المباريات السابقة.

كما شدد على أهمية تحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير البيضاء التي عبرت عن استيائها بعد الخسارة الأخيرة، ويأمل في إعادة الفرح والاطمئنان إلى قلوبهم.

وفي نفس السياق، ركز جروس على ضرورة تحسين الأداء الجماعي والدفاعي، مطالبًا اللاعبين بالتركيز على تنفيذ التعليمات التكتيكية بشكل مثالي والابتعاد عن الأخطاء السهلة التي كلفت الفريق نقاطًا ثمينة في المباريات الأخيرة.

كما حرص جروس على تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في اللقاء القادم، مشيرًا إلى أن الفريق يملك الإمكانيات والقدرات التي تجعله قادرًا على العودة بقوة وتحقيق الفوز في المباريات الهامة.

الزمالك يستعد لهذه المباراة في ظل رغبة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني لتعديل وضعية الفريق في جدول الدوري، وتعويض الجماهير عن الهزائم الأخيرة، وأكد جروس أن الزمالك سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات سريعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي المدير الفني لفريق الزمالك الزمالك دوري المصري مواجهة الإسماعيلي كريستيان جروس لاعبي الزمالك فريق الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الزمالك يحسم الجدل حول هوية محلل الأداء القادم

تسول واللاعب مش عايزكم، بشير التابعي يهاجم الزمالك بسبب التفاوض مع رمضان صبحي
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

منوعات

المزيد

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

فرقة بلاك بينك تعلن عن جولتها العالمية خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية