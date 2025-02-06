الزمالك يؤمن خط الدفاع بعد إصابة الونش والمثلوثي

تسعى إدارة نادي الزمالك لتعويض غياب الثنائي حمزة المثلوثي ومحمود الونش بسبب الإصابات التي لحقت بهما في الآونة الأخيرة.

وتعرض المثلوثي لإصابة قوية في الرباط الصليبي، ما سيغيب على إثره لفترة طويلة عن صفوف الفريق، بينما أصيب محمود الونش في صدره وبطنه في أحد التدريبات، مما دفع الجهاز الفني لإجراء تعديلات سريعة في خط الدفاع.

في إطار جهود الزمالك لتعويض هذين الغيابين المؤثرين، أتم النادي تعاقده مع أحمد حسام، مدافع فريق الجونة، لمدة 4 مواسم ونصف.

يُعد أحمد حسام من المدافعين المميزين في الدوري المصري، حيث يمتاز بقدراته الدفاعية العالية، ويتميز بصلابته في الالتحامات وقوته البدنية، ما يجعله إضافة قوية لخط دفاع الفريق ومن المنتظر مشاهدته في لقاء الإسماعيلي غدا الجمعة بالدوري.

في الوقت نفسه، يواصل الزمالك التحرك لتدعيم دفاعاته بشكل أكبر، حيث بات في طريقه لإتمام التعاقد مع المدافع المغربي صلاح مصدق، لاعب نهضة الزمامرة، لمدة موسمين ونصف.

يتمتع صلاح مصدق بخبرة كبيرة في الدوري المغربي، ويُعد من المدافعين الذين يمتلكون قدرات دفاعية جيدة، بالإضافة إلى قدرته على قراءة المباراة بشكل جيد، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتقوية الدفاع الأبيض في الفترة المقبلة.

تأتي هذه التعاقدات في وقت حساس بالنسبة للزمالك، حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة جروس إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتطويره في ظل الإصابات التي ضربت بعض العناصر الأساسية.

وبتلك الصفقات، يطمح الزمالك إلى الحفاظ على قوته الدفاعية وتعويض غياب اللاعبين المصابين في الخط الخلفي.

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