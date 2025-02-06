انطلقت فعاليات دورات تدريب السلامة والصحة المهنية للعاملين في 3 وزارات هي "المجالس النيابية والبيئة وقطاع الأعمال "،وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ونشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية للعمل على تأمين بيئة العمل.

انطلاق فعاليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في 3 وزارات

وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن فعاليات اليوم الأول من التدريب، للعاملين بالوزارات - تحت شعار: "اعرف واحمي نفسك وبلدك" برعاية محمد جبران وزير العمل، وإدارة الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وبحضور باحثي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة الكيمائي سعيد محمد، والكيمائي محمد مدكور، والدكتورة مني الدرديري، والكيمائي محمد الباجوري من العاملين بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة.

وقال المستشار خالد عبد الله إن هذه الدورات تأتي في إطار التعاون مع الوزارات للحد من الإصابات والحوادث المحتمل حدوثها للعاملين في الإدارات المختلفة بالوزارات والهيئات الحكومية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة عن "السلامة بين الواقع والمأمول "أظهر فيها الكيميائي سعيد محمد أهمية السلامة والصحة المهنية للفرد والمجتمع وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل حدوثها وتحديد أساليب الحماية منها للحد من الإصابات والحوادث"، ثم أكملت الدكتورة مني الدرديري في بداية المحاضرة الثانية مواصفات العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت ومهام عملهم.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني، من التدريب،واستهل فيها الكيميائي محمد مدكور بمحاضرة "عن كيفية مكافحة الحرائق وانواع الحرائق المختلفة واستخدام الطفايات".

ثم أكمل الكيميائي محمد الباجوري في بداية المحاضرة الثانية خطة الطوارئ والإخلاء للعاملين وكيفية عمل سيناريوهات إخلاء وهمية لتدريب العاملين.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الفني لعدد من الوزارات المختلفة الذي تبذله وزارة العمل متمثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

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