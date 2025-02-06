تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 682 شاحنة 50 سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 232 شاحنة و10 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 4800 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1840 راكب بموانيها.



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