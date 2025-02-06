الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

كواليس الساعات الأخيرة في ميركاتو الزمالك قبل غلق باب القيد.. إعلان رسمي مرتقب عن ثالث الصفقات بضم مدافع مغربي.. وهذا الموقف النهائي من التعاقد مع عادل بولبينة

عادل بولبينة
عادل بولبينة

مع اقتراب إغلاق باب القيد الصيفي في الدوري المصري خلال الساعات القليلة المقبلة، يسعى نادي الزمالك لتسريع وتيرة المفاوضات وتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الهامة التي من المتوقع أن تعزز التشكيلة بشكل كبير استعدادًا للمنافسات القادمة.

وفيما يلي أبرز التحركات التي يقوم بها النادي في الساعات الأخيرة.

تعاقد الزمالك مع صلاح مصدق

من أبرز الصفقات المنتظرة في الساعات الأخيرة، إعلان نادي الزمالك عن التعاقد مع المدافع المغربي صلاح مصدق، لاعب فريق نهضة الزمامرة المغربي.

وقد وقع مصدق على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم للإعلان الرسمي عن الصفقة.

يعد صلاح مصدق من المدافعين المميزين في الدوري المغربي، حيث يمتلك قدرة كبيرة على تأمين الخط الخلفي للفريق بفضل سرعته وحساسيته الدفاعية العالية، مما سيضيف قوة لدفاعات الزمالك في الفترة المقبلة.

الزمالك ينتظر الرد النهائي من نادي بارادو بشأن عادل بولبينة

أما في ما يخص صفقة لاعب وسط نادي بارادو الجزائري، عادل بولبينة، فإن الزمالك لا يزال في انتظار الرد النهائي من ناديه بشأن إتمام الصفقة.

الزمالك قدم أربعة عروض مختلفة للحصول على خدمات بولبينة، في محاولة لإقناع إدارة نادي بارادو بالموافقة على البيع.

كان العرض الأول بقيمة 1.5 مليون دولار، بينما وصل العرض الثاني إلى 2 مليون دولار، في حين تجاوز العرض الثالث 2 مليون دولار، أما العرض الرابع فقد بلغ 2.5 مليون دولار.

إدارة نادي بارادو طلبت مبلغ 3 ملايين دولار للموافقة على انتقال اللاعب، مما جعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.

ويرغب الزمالك في إتمام الصفقة بقدر الإمكان، نظرًا لإمكانات بولبينة العالية، حيث يُعتبر لاعب وسط متكامل بقدرة كبيرة على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة الفرص، وهو ما سيعزز خط وسط الفريق بشكل كبير في حال إتمام الصفقة.

صفقات الزمالك السابقة لتدعيم الدفاع والوسط

إلى جانب التفاوض على ضم صلاح مصدق وعادل بولبينة، كان الزمالك قد أتم في وقت سابق تعاقداته مع الثنائي أحمد حسام، مدافع فريق الجونة، والذي وقع على عقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم خط الدفاع، ومحمود جهاد، لاعب فريق فاركو، الذي وقع لمدة 4 مواسم ونصف لتعزيز خط الوسط، هاتان الصفقتان تمثلان خطوة هامة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مراكز الدفاع والوسط، التي كانت بحاجة إلى تعزيز من أجل مواجهة التحديات القادمة.

مفاوضات الزمالك في اللحظات الأخيرة

وفي ظل انشغال مسؤولي الزمالك بإتمام صفقات الدفاع والوسط، يواصل الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس الضغط على إدارة النادي لتسريع مفاوضات ضم اللاعبين الذين يرغب فيهم، خاصة في مراكز أخرى مثل الهجوم.

ويهدف الزمالك من هذه التعاقدات إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الحالي.

تحديات الزمالك في الميركاتو الصيفي

لا شك أن الزمالك يواجه تحديات كبيرة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، حيث يسعى لإغلاق ملفات المفاوضات بسرعة وحسم صفقاته في وقت قصير.

الضغوط المالية والتفاوض على أسعار اللاعبين تظل إحدى العوامل الرئيسية التي تحد من قدرة النادي على إتمام بعض الصفقات التي يرغب فيها، لكن الزمالك عازم على الوصول إلى اتفاقات مرضية تساهم في تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد.

وفي الختام يسعى الزمالك في الساعات الأخيرة للميركاتو يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة التي تشمل اللاعبين صلاح مصدق وعادل بولبينة، إضافة إلى اللاعبين السابقين أحمد حسام ومحمود جهاد. يتطلع الفريق إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه التعاقدات لتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، في وقت حساس يسبق غلق باب القيد بـ48 ساعة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الدورى المغربى بارادو الجزائري صفقات الزمالك صفقة الزمالك محمود جهاد ميركاتو الزمالك نادي الزمالك نهضة الزمامرة

مواد متعلقة

تسول واللاعب مش عايزكم، بشير التابعي يهاجم الزمالك بسبب التفاوض مع رمضان صبحي

طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش

أخبار الرياضة اليوم: قيد علي معلول في قائمة الأهلي.. الزمالك يقترب من ضم بولبينة.. ومرموش يتوج بجائزة مع فرانكفورت رغم الرحيل
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

جلسة تقرب نجم الزمالك من الرحيل، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بتخطِّي الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية