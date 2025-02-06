كواليس الساعات الأخيرة في ميركاتو الزمالك قبل غلق باب القيد.. إعلان رسمي مرتقب عن ثالث الصفقات بضم مدافع مغربي.. وهذا الموقف النهائي من التعاقد مع عادل بولبينة

مع اقتراب إغلاق باب القيد الصيفي في الدوري المصري خلال الساعات القليلة المقبلة، يسعى نادي الزمالك لتسريع وتيرة المفاوضات وتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الهامة التي من المتوقع أن تعزز التشكيلة بشكل كبير استعدادًا للمنافسات القادمة.

وفيما يلي أبرز التحركات التي يقوم بها النادي في الساعات الأخيرة.

تعاقد الزمالك مع صلاح مصدق

من أبرز الصفقات المنتظرة في الساعات الأخيرة، إعلان نادي الزمالك عن التعاقد مع المدافع المغربي صلاح مصدق، لاعب فريق نهضة الزمامرة المغربي.

وقد وقع مصدق على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم للإعلان الرسمي عن الصفقة.

يعد صلاح مصدق من المدافعين المميزين في الدوري المغربي، حيث يمتلك قدرة كبيرة على تأمين الخط الخلفي للفريق بفضل سرعته وحساسيته الدفاعية العالية، مما سيضيف قوة لدفاعات الزمالك في الفترة المقبلة.

الزمالك ينتظر الرد النهائي من نادي بارادو بشأن عادل بولبينة

أما في ما يخص صفقة لاعب وسط نادي بارادو الجزائري، عادل بولبينة، فإن الزمالك لا يزال في انتظار الرد النهائي من ناديه بشأن إتمام الصفقة.

الزمالك قدم أربعة عروض مختلفة للحصول على خدمات بولبينة، في محاولة لإقناع إدارة نادي بارادو بالموافقة على البيع.

كان العرض الأول بقيمة 1.5 مليون دولار، بينما وصل العرض الثاني إلى 2 مليون دولار، في حين تجاوز العرض الثالث 2 مليون دولار، أما العرض الرابع فقد بلغ 2.5 مليون دولار.

إدارة نادي بارادو طلبت مبلغ 3 ملايين دولار للموافقة على انتقال اللاعب، مما جعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.

ويرغب الزمالك في إتمام الصفقة بقدر الإمكان، نظرًا لإمكانات بولبينة العالية، حيث يُعتبر لاعب وسط متكامل بقدرة كبيرة على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة الفرص، وهو ما سيعزز خط وسط الفريق بشكل كبير في حال إتمام الصفقة.

صفقات الزمالك السابقة لتدعيم الدفاع والوسط

إلى جانب التفاوض على ضم صلاح مصدق وعادل بولبينة، كان الزمالك قد أتم في وقت سابق تعاقداته مع الثنائي أحمد حسام، مدافع فريق الجونة، والذي وقع على عقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم خط الدفاع، ومحمود جهاد، لاعب فريق فاركو، الذي وقع لمدة 4 مواسم ونصف لتعزيز خط الوسط، هاتان الصفقتان تمثلان خطوة هامة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مراكز الدفاع والوسط، التي كانت بحاجة إلى تعزيز من أجل مواجهة التحديات القادمة.

مفاوضات الزمالك في اللحظات الأخيرة

وفي ظل انشغال مسؤولي الزمالك بإتمام صفقات الدفاع والوسط، يواصل الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس الضغط على إدارة النادي لتسريع مفاوضات ضم اللاعبين الذين يرغب فيهم، خاصة في مراكز أخرى مثل الهجوم.

ويهدف الزمالك من هذه التعاقدات إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الحالي.

تحديات الزمالك في الميركاتو الصيفي

لا شك أن الزمالك يواجه تحديات كبيرة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، حيث يسعى لإغلاق ملفات المفاوضات بسرعة وحسم صفقاته في وقت قصير.

الضغوط المالية والتفاوض على أسعار اللاعبين تظل إحدى العوامل الرئيسية التي تحد من قدرة النادي على إتمام بعض الصفقات التي يرغب فيها، لكن الزمالك عازم على الوصول إلى اتفاقات مرضية تساهم في تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد.

وفي الختام يسعى الزمالك في الساعات الأخيرة للميركاتو يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة التي تشمل اللاعبين صلاح مصدق وعادل بولبينة، إضافة إلى اللاعبين السابقين أحمد حسام ومحمود جهاد. يتطلع الفريق إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه التعاقدات لتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، في وقت حساس يسبق غلق باب القيد بـ48 ساعة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.