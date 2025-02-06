تشريح جثة عثر عليها داخل منور أسانسير بالطالبية

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص سوداني عثر عليها داخل منور أسانسير بأحد العقارات في منطقة الطالبية، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

جثة شخص سوداني داخل منور أسانسير في الطالبية



البداية كانت عندما حاول أحد السكان استخدام الأسانسير، لكنه فوجئ بعدم وجود الكابينة عند فتح الباب، ما دفعه للنظر داخل المنور، ليكتشف وجود جثة شخص ملقاة بداخله.



وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتجري التحريات الأمنية حاليا للتأكد من هوية المتوفى وسبب سقوطه داخل المنور، مع فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال الشهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.