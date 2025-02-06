الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

استدعاء مالك مخزن مستلزمات طبية نشب به حريق في عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء مالك مخزن مستلزمات طبية نشب بها حريق، بدائرة القسم لسماع أقواله كما امرت بتشميع المكان لحين الانتهاء من رفع البصمات والتحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مخزن مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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