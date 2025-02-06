بنما تنفي إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من رسوم عبور قناتها

نفت هيئة قناة بنما، إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من دفع رسوم المرور كما كانت قد أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق.

وقالت هذه الهيئة المستقلة التي تدير الممر المائي: «تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق».

وأضافت هيئة قناة بنما، في بيان، أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية كتبت على منصة إكس أن "السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وبنما محادثات جديدة الجمعة لمناقشة قضية القناة.

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