الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

اجتماع الأمناء العامين
اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيتو

استضاف مجلس النواب اليوم الخميس، الاجتماع الخامس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمشاركة الأمناء العموم للبرلمانات العربية.

دور الجمعية وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية


وقد شهد الاجتماع مناقشة عدة أمور تتعلق بتفعيل دور الجمعية وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية لتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

 

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الجلسة العامة لمجلس النواب 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.

 

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

 

كما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار 275 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

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