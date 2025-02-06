الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد للصحة.

 

أسعار الشوفان اليوم 

 وتنشر فيتو أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية كالآتي:

أسعار الشوفان، فيتو
أسعار الشوفان، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

اسعار الشوفان
اسعار الشوفان

أسعار الشوفان 

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

اسعار الشوفان
أسعار الشوفان

سعر الشوفان 

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاته 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

فوائد الشوفان للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

غني بالألياف

يعد الشوفان غنيًّا بالألياف، ما يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

مصدر طاقة ممتاز

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًّا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

اسعار الشوفان 
أسعار الشوفان 

فوائد الشوفان للجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد الشوفان للقلب

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

فوائد الشوفان لجهاز المناعة

يعد الشوفان مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

فوائد الشوفان لإنقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًًّا بالألياف التي تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشوفان فوائد الشوفان للصحة سعر الشوفان أسعار الشوفان رقائق شوفان الضحى سانتي شوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

منوعات

المزيد

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

فرقة بلاك بينك تعلن عن جولتها العالمية خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية