الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية

قناة بنما
قناة بنما

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية ماوريسيو كلافير كاروني، اليوم الجمعة:" إن  إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية".

ترامب يعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قال المبعوث الأمريكي:" في النهاية نحن نتحدث عن أصول استراتيجية مهمة وأساسية وبالطبع إذا كان القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكا، والعصر الذهبي للسياسة الخارجية الأمريكية، فإن هذا يعني أننا سنواجه تحديات كبيرة".


وأضاف كاروني:"  أن هذه الأصول الاستراتيجية لن تكون تحت السيطرة الصينية سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".

ترامب يسعى للسيطرة على قناة بنما 

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة بنما والسلفادور وكوستاريكا وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكان من 1 إلى 6 فبراير المقبل، حيث سيلتقي بمسؤولين حكوميين وممثلين عن رجال الأعمال.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة وتهريب المخدرات.

وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني.

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