طه دسوقي ينشر صورًا من كواليس “فقرة الساحر” ويعلق: “خرجت منه بصحاب جداد”

نشر الفنان طه دسوقي صور من كواليس مسلسل فقرة الساحر، جمعته بزميليه أسماء جلال وعلي قاسم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



وعلّق دسوقي على الصور قائلًا: “النهارده الحلقة الأخيرة من مسلسل فقرة الساحر.. حاجات كتير بسطتني فيه.. بس أكتر مكسب إني خرجت منه باتنين صحاب جداد.. اللي لسه متفرجش حابب أقوله المسلسل ده أحلى لو شُفته على بعضه مرة واحدة، تقدر تبدأه دلوقتِ، الحلقات كلها موجودة”.

تفاصيل مسلسل فقرة الساحر

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، وعرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

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