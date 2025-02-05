رمضان السيد: علي معلول أفضل صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

الأهلي، أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن قيد التونسي علي معلول، لاعب القلعة الحمراء، في قائمة الفريق أمر أسعده جدًّا.

وقال السيد، في تصريحات تليفزيونية: "قيد علي معلول، أسعد خبر سمعته في الموسم الحالي، وأي صفقة يتعاقد معها الأهلي معلول أفضل منه".

رمضان السيد، فيتو

وتابع: "علي معلول طوال 9 مواسم من أفضل لاعبي الأهلي وأفضل لاعب في مصر وإفريقيا في مركزه، وعودته صفقة كبيرة وجيده ومفيدة واللاعب وصل إلى 70 من مستواه، وهو شيء جيد ورقم كبير، ومع المباريات سيستعيد مستواه السابق".

الدبيس لاعب مميز

وشدد: "كريم الدبيس من اللاعبين المميزين في الفترة الأخيرة، وفي الفترة الأخيرة يقدم كرة عالية ومميزة، والفريق أصبح يضم 3 لاعبين مميزين في الجبهة اليسرى، ومن الوارد أن يستعين بأحدهم في مركز الجناح".

معلول مطالب باستعادة مستواه

وأوضح: "أقول لمعلول، أنه طوال 9 مواسم كان لاعب راجل وملتزم ويصنع الفارق وأفاد النادي وكان من أكثر المحترفين الذين أفادوا النادي، ونحتاج أن يستعيد مستواه خلال الفترة القادمة ومطمئنين أنه سيقدم الفارق مع النادي مثلما كان يفعل في الموسم السابقة".

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