محافظ الإسكندرية يتفقد سوق المعهد الديني ويوجه برفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، سوق المعهد الديني بنطاق حي منتزه ثان، للاطمئنان على أسعار بيع السلع بالسوق، والتأكد من توفرها وجودتها.



وخلال جولته، شدد محافظ الإسكندرية على رئيس الحي بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة وازالة المخلفات والقمامة من الشوارع أول بأول، كما أكد ضرورة شن حملات دورية لإزالة اشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام.

استفسر محافظ الإسكندرية عن أسعار بيع السلع داخل السوق، موجهًا الجهات التنفيذية المعنية بتحرير محاضر فورية للمحال الغير معلنة عن أسعار بيع السلع.



هذا وقد استمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب وشكاوى المواطنين داخل الأسواق ووجه رئيس الحي والجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري لحل شكاوى المواطنين.

جاءت الجولة بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس حي منتزه ثان، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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