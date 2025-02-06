الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالات يسمح فيها للراكب باسترداد قيمة تعلية درجة السفر

المسافرين في المطار،
المسافرين في المطار، فيتو
ads

تقدم مصر للطيران خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران.


ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على التعلية.

ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.
ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

 

استرداد قيمة تعلية درجة السفر 

بمجرد قبول عرضك من قبل مصر للطيران وخصم المبلغ من بطاقتك الائتمانية، لن يكون هناك استرداد أرصدة أو عمليات التحويل لأية مبالغ، إلا بموجب الشروط التالية:

أ. في حال تم إلغاء الرحلة التي تم قبول العرض عليها وتمت ترقيتك، وقامت مصر للطيران بنقلك إلى رحلة أخرى ولكن في فئة خدمة الحجز الأصلي، سيتم رد المبلغ المدفوع مقابل الترقية إلى بطاقة الدفع الائتمانية التي تم استخدامها لدفع رسوم الترقية ولن تتحمل مصرللطيران أي مسؤولية أخرى تجاهك.

 

ب. تم قبول عرضك وحصلت على الترقية، لكنك لم تكن قادرًا على الجلوس في فئة الخدمة التي تمت ترقيتها لأسباب تُعزى إلى مصر للطيران، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير المعدات والتأخير في رحلة الترانزيت مما نتج عنه عدم تمكنك السفر على رحلة الترانزيت التي تمت ترقيتك عليها، ولكن باستثناء الأسباب التي تُعزى إلى أفعال صادرة عنك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اختيارك لتغيير الرحلة، أو تأخرك عن رحلتك.

• في حال الموافقة على الاسترداد، ستتم إعادة القيمة بالعملة التي تم بها خصم مبلغ الترقية، ستقتصر المبالغ المستردة على المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الترقية ولن يتم رد أي رسوم متعلقة بالبنك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل العملات الأجنبية والرسوم.

• تبقى شروط تذكرة المسافر الأصلية سارية المفعول حتى في حالة قبول العرض وترقية المسافر، بما في ذلك سياسات الإلغاء، رسوم التغيير، الحد الأدنى والحد الأقصى للإقامة والقيود الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدرجة السياحية تعلية درجة السفر رحلات مصر للطيران مصرللطيران درجة رجال الأعمال

مواد متعلقة

وفد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس يزور معرض القاهرة للكتاب

الجامعات تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. تنفيذ أعمال الصيانة لجميع المرافق.. والكليات تستعد لإعلان الجداول الدراسية وتسجيل المقررات للطلاب

6 تعليمات من رئيس جامعة عين شمس لعمداء الكليات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا من هيئة الطاقة الذرية المصرية

رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفد مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد

رئيس معهد بحوث الإلكترونيات تشارك في دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس تستعد لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب خلال الفصل الدراسي الثاني

ads

الأكثر قراءة

قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط

نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة، تحذير عاجل من طقس اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة ترتفع لـ 35 جنيها وانخفاض جديد للجوافة

تبدأ من 45 جنيها، أسعار فوانيس رمضان 2025 بأشكالها وتصميماتها المختلفة (صور)

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة يرتفع لـ 110 جنيهات وانخفاض البوري والمرجان

هيئة الدواء الأمريكية تحذر من مرض خطر ينتقل بسبب البروكلي

منوعات

المزيد

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

بينهم رجل أعمال منتجاته تغزو العالم، مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بإيطاليا

"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 5/2/2025

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية