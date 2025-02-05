فينيسيوس بديلا، تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس، مساء اليوم الأربعاء، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومنح أنشيلوتي الفرصة للشاب جاكوب رامون، للبدء في مركز قلب الدفاع، إلى جوار زميله الشاب الآخر راؤول أسينسيو.

كما دفع أنشيلوتي من البداية بالمهاجم البرازيلي إندريك ولاعب الوسط التركي أردا جولر، فيما يجلس على مقاعد البدلاء فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - جاكوب رامون - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس - إندريك - أردا جولر.

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