محافظ الإسكندرية يتفقد سوق باكوس للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سوق باكوس بنطاق حي شرق، للاطمئنان على أسعار بيع السلع وتوفرها بجودة مناسبة داخل السوق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وخلال جولته داخل السوق، استفسر محافظ الإسكندرية عن أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك.

كما وجه محافظ الإسكندرية بتحرير محاضر فورية لبعض المحال داخل السوق وذلك لعدم إعلانها عن أسعار السلع للمواطنين؛ مؤكدًا رئيسة الحي بضرورة الرقابة على الأسواق للتأكد من الإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع وعدم استغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار.

هذا وقد حرص الفريق أحمد خالد على الاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين داخل السوق والاطمئنان منهم عن مدى رضاهم عن جودة وتوافر المنتجات والسلع.

جاءت الجولة بحضور، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيسة حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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