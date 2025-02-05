الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

تعليمات عاجلة من الكهرباء لمصانع الأجهزة المنزلية بشأن معايير كفاءة الطاقة

الأجهزة المنزلية
الأجهزة المنزلية

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة قرارات لتحديد معايير كفاءة الطاقة لـ14 نوعًا من الأجهزة الكهربائية تشمل الثلاجات والغسالات وسخانات المياه والمراوح ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في المنازل والمصانع، وذلك لضمان تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على الأداء.

تعليمات الكهرباء لمصانع الأجهزة الكهربائية

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرارات الوزارية الجديدة تستهدف استبدال المحركات الكهربائية منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة، والتأكد من تشغيل المحركات وفقًا لمواصفات الكود المصري، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء وتحسين أداء طلمبات التكييف، للحفاظ على استهلاك الكهرباء عند أدنى مستوى ممكن.

أهمية وجود بطاقة كفاءة الطاقة بالأجهزة المنزلية

وأشار إلى أهمية وجود بطاقة كفاءة الطاقة لـ الأجهزة المنزلية وهي ملصق يتم وضعه على الأجهزة الكهربائية لمساعدة المستهلك في اختيار المنتجات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة، مما ينعكس بشكل إيجابي على فاتورة الكهرباء.

 

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