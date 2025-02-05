ابنة أحمد سعد: "فخورة بـ أبويا وبتجدد أغانيه وبسمعه في كل مكان"

قالت جودي أحمد سعد ابنة الفنان أحمد سعد إنها دائمًا تفتخر بوالدها وتحب أن تسمعه في كل مكان، وذلك على هامش حفل ألبوم “حبيبنا”.



وتابعت: "أنا بفتخر بأبويا في كل حتة وبسمعه في كل حتة وهو بيغني لكل الناس وبحب دايمًا تجدده



وأكدت جودي أنها كانت موجودة دائمًا مع والدها أثناء تحضيره ألبوم حبيبنا مشيرة إلى أنها تحب أيضًا الغناء.



وحقق النجم أحمد سعد نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد "حبيبنا" المكون من 9 أغنيات منها أغنية "مفتقدني" التي اختارها الجمهور لتكون التريند الجديد "تحدي مفتقدني" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو لهم أثناء غناء الأغنية.

ودعم أحمد سعد جمهوره بعد انتشار تريند "تحدي مفتقدني" بشكل كبير خاصة عبر منصات تيك توك وإنستجرام، ونشر عددًا كبيرًا من فيديوهات المتابعين عبر خاصة "ستوري" على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، وشهد التريند تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وبعد النجاح الكبير لأحمد سعد خلال الفترة الماضية من خلال ألبومه حبيبنا، يستعد لتقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة كما يقدم مفاجأة جديدة خلال شهر رمضان القادم.

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