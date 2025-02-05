كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على ليجانيس 2-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس بنتيجة 2-1 للريال، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل لوكا مودريتش وإندريك هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 18 و25، بينما أحرز خوان كروز هدف ليجانيس في الدقيقة 39 من ضربة جزاء.

ومنح أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفرصة للشاب جاكوب رامون، للبدء في مركز قلب الدفاع، إلى جوار زميله الشاب الآخر راؤول أسينسيو.

كما دفع أنشيلوتي من البداية بالمهاجم البرازيلي إندريك ولاعب الوسط التركي أردا جولر، فيما جلس على مقاعد البدلاء فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

وضم تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - جاكوب رامون - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس - إندريك - أردا جولر.

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