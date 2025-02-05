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وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد يتابع مهام عمله ويلتقى بمفتشي المتابعة

وكيل أوقاف الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد يتابع مهام عمله، فيتو

التقى نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية- اليوم الأربعاء أصحاب مفتشي المتابعة بديوان عام المديرية،وفي بداية الاجتماع رحب  الدكتور نجاح راجح  بمفتشي المتابعة

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 وأكد  خلال الاجتماع على  نقاط منها ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد لضبط إيقاع العمل الدعوي والإداري ومتابعة الأنشطة الدعوية بالمساجد خاصة ما يتعلق بالدروس والقوافل الدعوية ومتابعتها بشكل دقيق.

كما شدد وكيل الوزارة على متابعة الأنشطة القرآنية بمختلف أنواعها وعلى رأسها المقارئ القرآنية بمختلف أنواعها، ومكاتب التحفيظ بالإدارات الفرعية.
 

 كما أكد على أهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري والدعوي، والمتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها وفق الضوابط المعتمدة.  لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الوطنية.
 

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نجاح راجح وزارة الأوقاف بالإسكندرية- مديرية أوقاف الإسكندرية

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