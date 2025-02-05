للمرة الثانية على التوالي، مبابي لاعب الشهر في ريال مدريد

توج الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، بجائزة لاعب شهر يناير الماضي في صفوف الميرنجي.

أول هاتريك يسجله مبابي مع ريال مدريد

وجاء تتويج مبابي بجائزة لاعب الشهر، بعدما تألق خلال الشهر الماضي، وسجل أول هاتريك له بقميص ريال مدريد، كما سجل في العديد من المباريات الأخرى.

وأعلن ريال مدريد، فوز مبابي بجائزة لاعب الشهر، متفوقا على زملائه فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وفيدي فالفيردي ورودريجو جوس.

أرقام مبابي مع ريال مدريد

وخلال شهر يناير الماضي، ساهم مبابي في تسجيل 8 أهداف، خلال 10 مباريات، منها 4 مباريات في الدوري الإسباني.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها مبابي جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، بعدما توج بها في شهر ديسمبر الماضي أيضا.

وشارك مبابي في 31 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل 20 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.



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