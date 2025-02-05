ليفركوزن يصدم ريال مدريد بقرار مزدوج

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات هامة في مسار المفاوضات التي يقودها مسؤولو ريال مدريد للتعاقد مع المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، في يوليو المقبل.

رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد شبه مؤكد

وبعد أن أصبح رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن فريق العاصمة الإسبانية بنهاية موسم 2024 ـ 2025 واردا بشدة، قالت وسائل إعلام ألمانية وإسبانية إن الريال جدّد مساعيه لاستقدام تشابي ألونسو لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد أن كان خاض تجربة مذهلة ـ تستمر حتى الآن ـ مع ليفركوزن وتوج فيها بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لكن ريال مدريد، الذي يسعى أيضا للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا فلوريان فيرتز، تلقى قرارا صادما من مسؤولي بطل ألمانيا، وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

ريال مدريد يستهدف تشابي ألونسو وفيرتز

وكشفت صحف ألمانية أن ألونسو إذا عاد إلى ملعب البرنابيو، كمدرب هذه المرة، فمن الممكن أن يصطحب معه الموهبة الألمانية فلوريان فيرتز، في ضربة مزدوجة يسعى للقيام بها فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها: "لكن تلك المساعي مهددة بأن تتلقى ضربة قاصمة على الأقل خلال الصيف المقبل، ذلك أن سيمون رولفز المدير الرياضي للنادي الألماني لا يرى أن نجمي الفريق، ألونسو وفيرتز، سيغادران خلال الصيف المقبل".

وقال رولفز في تصريحات نقلتها الصحف الألمانية: "نعتقد أن فرصتنا كبيرة للاحتفاظ بتشابي ألونسو وفلوريان فيرتز في النادي بعد صيف 2025، كلاهما مرتبط بعقد، والأهم من ذلك أن كليهما يشعر بالراحة هنا".

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية ألمانية، يناقش ليفركوزن تمديد عقد فيرتز، إذ أكد المدير الرياضي للنادي قائلا: "لا يزال يتعين علينا توضيح بعض التفاصيل ومن ثمة تمديد العقد، يبدو أن ريال مدريد وبايرن ميونيخ هما المنافسان الرئيسان على ألونسو وفيرتز".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي يترك منصبه كمدرب لريال مدريد في نهاية الموسم، مع بقاء عام واحد على انتهاء عقده في يونيو 2026.

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