الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

محافظ قنا يبحث سبل تعزيز الاستثمار السياحي بمنطقة قناطر نجع حمادي

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بوفد من محافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، لبحث سبل جذب الاستثمارات السياحية إلى منطقة قناطر نجع حمادي، وذلك بمشاركة ممثلين من محافظتي قنا وسوهاج، ووزارة الموارد المائية والري، والقطاع الخاص.

يستهدف ذلك تحقيق جذب سياحي متميز لمركز نجع حمادي والمناطق المتاخمة له، والاستفادة من المقومات السياحية المتوفرة، بدءًا من قناطر نجع حمادي الجديدة والقديمة، والبيئة الزراعية والريفية، مرورًا بالمعالم السياحية القريبة، مثل قصر الأمير يوسف كمال وجامع شيخ العرب همام بفرشوط، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية القريبة، التي تصلح لخلق أنشطة سياحية مناسبة، مثل سياحة السفاري.

تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها المحافظة في ملف الاستثمار، بالإضافة إلى عدة مقترحات لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن المحافظة لديها 14 فرصة استثمارية واعدة وجاهزة للاستثمار، مؤكدًا اهتمامه بالتشاور والتنسيق مع محافظة سوهاج، خاصة أن الاستثمار في محافظة قنا مرتبط ومتقاطع مع محافظات الجوار، مما يتطلب وضع رؤية مشتركة وموحدة لتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة، بالتنسيق مع جهات الولاية،  خاصة وزارة الموارد المائية والري.

كما أشار إلى ضرورة جاهزية الفرص الاستثمارية قبل طرحها، مما يساعد المستثمرين على بدء مشروعاتهم فور استلام المواقع المخصصة لهم.

من جانبه، قدم نائب محافظ سوهاج الشكر للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لحرصه على وضع رؤية سياحية مشتركة بين المحافظتين في مجال الاستثمار السياحي، والاستفادة من المسارات السياحية التي تمتد من أبيدوس بسوهاج حتى معبد دندرة بقنا.

دعم الاستثمار السياحي بقنا

وفي السياق ذاته، أكد المهندس صالح، وكيل وزارة الري، أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمار السياحي، وتيسير السبل لاستغلال أملاك الدولة الخاضعة لولايتها في مشروعات تنموية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة، بما لا يؤثر على سريان المياه بالمجاري المائية، أو سلامة الأراضي والمنشآت، أو البيئة.

كما أشار إلى أنه سيوافي إدارة الاستثمار بالمحافظة ببيانات حول عدد من الفرص المتاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية، ليتم إدراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء اللقاء بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صالح إبراهيم بغدادي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا، والدكتور هيثم الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهواري، والمهندس عصام جاد الكريمة، مدير عام قناطر نجع حمادي، والمهندس ريمون كامل جندي، كبير المهندسين ومدير المكتب الفني لري سوهاج، ومحمد السيد، رئيس مدينة دار السلام، ووفد من مجموعة الهواري برئاسة مبارك السعودي محمود، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار في محافظتي قنا وسوهاج.

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