وكيل تعليم قنا يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي "أساسيات التدريس"

تفقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي أساسيات التدريس ضمن برنامج " التعليم من أجل الغد " والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لرفع وتنمية مهارات المعلمين بالمرحلة الابتدائية،بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية التي تضم 30 قاعة تدريبية.



جاء ذلك في حضور حنان عبدالفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة، وأحمد العجوز مدير التعليم الابتدائي بإدارة قنا التعليمية.

البرنامج التدريبي بقنا

وأكد "عنتر" أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التطوير المهني الفعال للمعلمين وإعداد وتدريب معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية على استخدام أحدث النظم فى التعليم ووجه بضرورة تطبيق معايير وأهداف التدريب على أرض الواقع بما يحقق الاستفادة الكاملة للمعلمين على مستوى المحافظة وبهدف تحقيق أعلى مستوى تعليمي للطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى مدة التدريب، 9 أيام مقسمة على ثلاث مجموعات الأولى بدأت الثلاثاء الموافق 4 من فبراير 2025م، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025م وتستهدف تدريب 900 معلم ومعلمة، فى كل مجموعة تدريبية على مستوى إدارة قنا التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.