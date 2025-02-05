الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

وكيل تعليم قنا يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي "أساسيات التدريس"

قنا، فيتو
قنا، فيتو

تفقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي أساسيات التدريس ضمن برنامج " التعليم من أجل الغد " والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لرفع وتنمية مهارات المعلمين بالمرحلة الابتدائية،بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية التي تضم 30 قاعة تدريبية.


جاء ذلك في حضور حنان عبدالفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة، وأحمد العجوز مدير التعليم الابتدائي بإدارة قنا التعليمية.

 

البرنامج التدريبي بقنا

وأكد "عنتر" أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التطوير المهني الفعال للمعلمين وإعداد وتدريب معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية على استخدام أحدث النظم فى التعليم ووجه بضرورة تطبيق معايير وأهداف التدريب على أرض الواقع بما يحقق الاستفادة الكاملة للمعلمين على مستوى المحافظة وبهدف تحقيق أعلى مستوى تعليمي للطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى مدة التدريب، 9 أيام مقسمة على ثلاث مجموعات الأولى بدأت  الثلاثاء الموافق 4 من فبراير 2025م، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025م وتستهدف تدريب 900 معلم ومعلمة، فى كل مجموعة تدريبية على مستوى إدارة قنا التعليمية.

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الشهيد عبدالمنعم رياض الوكالة الامريكية للتنمية قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم

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