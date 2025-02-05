الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقيع الكشف الطبي لـ 1172 مريضًا خلال قافلة مجانية بالدقهلية

صرف علاج بالمجان
صرف علاج بالمجان في قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت خلال اليومين الماضيين  قافلة طبية بقرية الروضة مركز بلقاس تضمنت 9 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن، عظام ).

الكشف على 1172 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان 


وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الكشف على 1172 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 69 حالة جراحة، 193حالة أطفال، 214226 باطنة، 95 نساء تنظيم الأسرة علاوة على 89 أسنان، 106 رمد، 163 جلدية، 77 أنف وأذن و170 عظام.

إجراء 209 تحليلات متنوعة، واستقبال 103 حالات أشعة

فيما أشار الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل إلى  إجراء 209 تحليلات متنوعة، واستقبال 103 حالات أشعة سينية  و230 كشف مبكر للضغط والسكر،  وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد 48 ندوة للتثقيف الصحي لعدد 640 مترددًا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكشف الطب توقيع الكشف صحة الدقهلية كيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يكرم اثنين من أصحاب المخابز البلدية

محافظ الدقهلية يتابع ملف تطوير خدمات الطب العلاجي بمديرية الصحة

محافظ الدقهلية: محاسبة كل رئيس مدينة ونائب بناء على مستوى النظافة

موعد وأماكن انقطاع المياه 6 ساعات بمركز أجا في الدقهلية

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

منوعات

المزيد

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

المزيد

خدمات

المزيد

شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري

زيادة كبيرة في أسعار الجنيه الذهب بالأسواق المحلية منذ بداية العام

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام من فبراير

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بحل المشكلات الصعبة

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية