توقيع الكشف الطبي لـ 1172 مريضًا خلال قافلة مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت خلال اليومين الماضيين قافلة طبية بقرية الروضة مركز بلقاس تضمنت 9 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن، عظام ).

الكشف على 1172 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الكشف على 1172 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 69 حالة جراحة، 193حالة أطفال، 214226 باطنة، 95 نساء تنظيم الأسرة علاوة على 89 أسنان، 106 رمد، 163 جلدية، 77 أنف وأذن و170 عظام.

إجراء 209 تحليلات متنوعة، واستقبال 103 حالات أشعة

فيما أشار الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل إلى إجراء 209 تحليلات متنوعة، واستقبال 103 حالات أشعة سينية و230 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد 48 ندوة للتثقيف الصحي لعدد 640 مترددًا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

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