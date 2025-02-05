قطع مياه الشرب عن بعض مناطق غرب الإسكندرية لمدة 12 ساعة

أعلنت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، قطع مياه الشرب ببعض مناطق غرب المحافظة خلال ١٢ ساعة؛ وذلك نظرا لأعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر(١٠٠٠ مم) بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد.

وأكدت المحافظة في بيان لها انقطاع مياه الشرب بمنطقة القبارى والورديان ومناطق غرب الإسكندرية، غدا الخميس الموافق ٦-٢-٢٠٢٥ الساعة ١٢ منتصف الليل ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال ١٢ ساعة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى نشاط للرياح من 40: 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر، وأمطار متفاوتة الشدة.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما شدد على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك

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